Türkiye, İspanya'ya 6-0 Mağlup Oldu

Güncelleme:
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından oyuncular moral bozukluğu ile stadyumu terk etti.

KONYA'DA oynanan Türkiye - İspanya karşılaşmasının ardından her iki takımın oyuncuları Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan ayrıldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, Konya'da konuk ettiği İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın oyuncuları Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan ayrıldı. Ay-yıldızlı oyuncuların moralsiz olduğu gözlemlenirken, düşük bir motivasyonla stadyumu terk ettiler.

500
