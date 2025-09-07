FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonuçla İspanya puanını 6'ya yükseltirken, Türkiye 3 puanda kaldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11'ini sahaya sürdü. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ise; Simon, Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Merino, Yamal, Nico Williams ve Oyarzabal'ı 11'de görevlendirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf İspanya oldu. Konuk ekip, ilk 5 dakika içinde Williams ve Cucurella ile gole yaklaşırken, Uğurcan Çakır rakiplerine geçit vermedi. Etkinliğini sürdüren İspanya, 6'ncı dakikada Pedri'nin plasesiyle öne geçti: 0-1. Golün ardından Huijsen ve Yamal ile İspanya pozisyon bulurken, Uğurcan gole izin vermedi. İspanya 22'nci dakikada kısa paslarla ceza sahasına girdikten sonra Merino ile farkı 2'ye çıkarttı. Golün ardından milliler, Kerem ve Kenan Yıldız ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Konuk ekip, 45+1'inci Merino'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başında da topa daha çok sahip olan İspanya oldu. Millilerin risk aldığı anlarda hızlı atağa çıkan İspanya'da Yamal'ın asistinde 52'nci dakikada Ferran Torres ile skoru 4-0'a getirdi. 57'nci dakikada Merino, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla kendisinin 3, takımının 5'inci golünü kaydetti: 0-5. 63'üncü dakikada İspanya bir gol daha buldu. Oyarzabal'ın pasıyla ceza sahasına giren Pedri, kaleci Uğurcan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-6. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye Konya'da oynanan maçta İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.