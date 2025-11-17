Haberler

Türkiye, İspanya ile Tarihinde 13. Kez Karşılaşacak

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, İspanya ile oynadığı 12 maçta sadece 1 kez galip gelirken, toplamda 5 gol atıp 23 gol yedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.

A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 12 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı, 6'sını yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca son 8 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.

13. kez karşı karşıya

Türkiye ile İspanya, yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Biri Avrupa Şampiyonası'nda, 6'sı Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 12 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

İki takım arasında eylül ayında Konya'da oynanan son maçı İspanya 6-0 kazandı.

Rakibini kurayla saf dışı bıraktı

A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti.

İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.

Maçlar???????

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
08.06.1952İstanbulÖzel0-0
06.01.1954Madrid1954 Dünya Kupası Elemeleri1-4
14.03.1954İstanbul1954 Dünya Kupası Elemeleri1-0
17.03.1954Roma1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off2-2
06.10.1957MadridÖzel0-3
01.02.1967İstanbulEURO 1968 Elemeleri0-0
31.05.1967BilbaoEURO 1968 Elemeleri0-2
17.10.1973İstanbulÖzel0-0
28.03.2009Madrid2010 Dünya Kupası Elemeleri0-1
01.04.2009İstanbul2010 Dünya Kupası Elemeleri1-2
17.06.2016NiceEURO 20160-3
07.09.2025Konya2026 Dünya Kupası Elemeleri0-6
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
