Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Yüzmede 10 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleştirilen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, yüzme branşında 6 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Prince Faisal bin Fahad Olympic Kompleksi'nde yapılan yüzme yarışlarında, 200 metre kurbağalama finallerinde milli sporculardan Doruk Yoğurtçuoğlu altın, aynı kategoride kadın milli yüzücü Pınar Dönmez de gümüş madalya elde etti.

Oyunlarda kadınlar 100 metre sırtüstü yüzmede Sudem Denizli altın, aynı kategoride mücadele eden Halime Zülal Seren ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 100 metre sırtüstü yüzmede ise Mert Ali Satır altın madalya kazanırken, bu kategoride Berk Özkul ise bronz madalyaya ulaştı.

Kadınlar 200 metre kelebekte yarışan Defne Tanığ ise altın madalya, aynı yarışta Seher Kaya ise gümüş madalya kazandı.

Erkekler 200 metre kelebekte ise Polat Uzer Turnalı altın madalyanın sahibi oldu.

Oyunlarda Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100 metre karışık karma bayrak takımı da altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
