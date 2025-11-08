Türkiye İslami Dayanışma Oyunları'nda Birinci Oldu
Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 22 madalya ile birinci olarak günü tamamladı. Sporcular halter, judo, yüzme, voleybol, boks ve masa tenisi gibi branşlarda başarı elde etti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 14 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 22 madalya ile birinci ülke olarak tamamladı.
Oyunların 5. gününde ay-yıldızlı sporcular; halter, judo, yüzme, voleybol, boks ve masa tenisi branşlarında mücadele etti.
Türkiye, günü 14 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere 22 madalya ile bitirdi.
Gün sonunda Türkiye halterde 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya, yüzmede 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya, judo branşında da 4 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Grup maçları devam eden Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci karşılaşmasında İran'a 3-1 yenildi.
Türkiye, ülkeler madalya sıralamasında birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 3 altın, 7 gümüş olmak üzere 10 madalya ile Endonezya takip etti. Üçüncü sıradaki Özbekistan'ın ise 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.