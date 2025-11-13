Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 7 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, voleybol, masa tenisi ve muaythai branşlarında toplamda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak madalya sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Oyunların 10'uncu gününde milli sporcular voleybol, hentbol, masa tenisi ve muaythai branşlarında mücadele etti.

Kadın Voleybol Milli Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanırken, 2025 Riyad'da da altın madalyanın sahibi oldu. Erkek Voleybol Milli Takımı ise final karşılaşmasında İran'a 3-1 mağlup olarak oyunları gümüş madalya ile tamamladı.

Gün sonunda Türkiye, masa tenisi branşında 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz, muaythi branşında da 1 bronz madalya kazandı.

Grup maçlarına bugün başlayan A Milli Kadın Hentbol Takımı ise A Grubu'nda oynadığı ilk maçta İran'ı 36-28 mağlup etti.

Türkiye, oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasında birinciliğini sürdürüyor. Türkiye oyunlarda 54 altın, 26 gümüş, 18 bronz olmak üzere 98 madalya ile birinci sırada bulunuyor.

Türkiye'yi 15 altın, 17 gümüş ve 14 bronz toplam 46 madalya ile Özbekistan takip ederken, 10 altın, 12 gümüş ve 13 bronz madalya olmak üzere toplam 35 madalya ile Özbekistan üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.