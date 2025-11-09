Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 15 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, boks, halter, judo, masa tenisi, voleybol ve yüzme branşlarında 12 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Türkiye, toplamda 36 madalya ile madalya sıralamasında birinci konumda yer alıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 12 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Oyunların 6. gününde milli sporcular boks, halter, judo, masa tenisi, voleybol ve yüzme branşlarında mücadele etti. Türkiye günü 12 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya olmak üzere 15 madalya ile tamamladı.

Gün sonunda Türkiye halterde 4 altın, 1 gümüş, judoda 2 altın, yüzme branşında 6 altın ve 1 gümüş, boksta ise 1 bronz madalya kazandı.

Grup maçları devam eden Kadın Voleybol Milli Takımı, üçüncü karşılaşmasında Azerbaycan'ı 3-0 yendi. Erkek Voleybol Milli Takımı da Çad'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye, madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu. Türkiye oyunlarda 26 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 36 madalya ile birinci sırada yer alıyor.

Türkiye'yi 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere olmak üzere 17 madalya ile Özbekistan takip ederken, üçüncü sıradaki Nijerya'nın ise 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalyası bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
