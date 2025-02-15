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Türkiye, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 24 branşta hazırlanıyor

Türkiye, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 24 branşta hazırlanıyor
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) 24 branşta şampiyonluk için mücadele edeceklerini bildirdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) 24 branşta şampiyonluk için mücadele edeceklerini bildirdi.

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için geldiği memleketi Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulunan Gözel, federasyonun çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Dünyanın en büyük üçüncü organizasyonu olan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 15-26 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenleneceğini belirten Gözel, organizasyona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi.

Futsal milli takımının Aksaray'da kampa başladığını aktaran Gözel, martta Avrupa elemeleri ardından da haziranda dünya şampiyonasında mücadele edeceklerini dile getirdi.

"Şampiyonluk için gideceğiz"

Olimpiyatlara futsal, güreş ve atletizm başta olmak üzere birçok branşta katılım sağlamayı hedeflediklerini anlatan Gözel, şunları kaydetti:

"24 branşa hakim durumdayız. İnşallah olimpiyatlarda 24 branşla ülkemizin bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Her zaman lokomotifimiz olan güreşte iddialıyız. Tekvando, atletizm olsun hepsinde madalya şansımız var. Daha önceki olimpiyat şampiyonasında Türkiye takım halinde 7'nci oldu. Biz her zaman finali, şampiyonlukları hedefliyoruz, ikincilik veya üçüncülüğü konuşmuyoruz. Olimpiyatta Türkiye olarak şampiyon olmaya gideceğiz ve Allah'ın izniyle de başaracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Gözel, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Devletimiz gerçekten bütün imkanları seferber ediyor." diye konuştu.

"Aşk ile çalışan yorulmaz"

Futsal takımına çok güvendiklerini vurgulayan Gözel, "İlk hedefimiz futbol dünya şampiyonası. Hem bayan hem erkeklerde takım halinde dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Daha sonra Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlara odaklanacağız." dedi.

Göreve yeni geldiğini anımsatan Gözel, "Olimpiyatlara iyi hazırlanıyoruz. Yeni bir jenerasyon, çiçeği burnunda bir başkan ve bir heyecan var. Neşet Ertaş'ın 'Aşk ile çalışan yorulmaz' sözü var, biz de şu anda aşk ile çalışıyoruz. Gece gündüz demeden, yorulmadan hizmet ediyoruz. İşitme engelli camiamıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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