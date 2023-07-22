Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu Oldu
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Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Kadın milli takımı ise ikinci olarak gümüş madalya elde etti.
Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, rakibini 25-19, 25-19, 23-25 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup eden erkek milliler, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.Aynı organizasyonda kadın milli takımı ise ikinci olma başarısı gösterdi ve gümüş madalya elde etti. Milliler, finalde Ukrayna'ya 3-0 kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor