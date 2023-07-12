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Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası Karabük'te Başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2023 faaliyet programı kapsamında düzenlenecek olan 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başlıyor. Şampiyonaya 6 ülkeden 11 milli takım katılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2023 faaliyet programı içerisinde yer alan 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başlıyor.<11-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Karabük Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşecek olacak Avrupa Şampiyonası'na; İtalya, Polonya, Fransa, Ukrayna, Bulgaristan ve ülkemizin katılımıyla 6 Ülkeden 11 Milli Takım katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karabük Türkiye Spor Haberler

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