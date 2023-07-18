Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı Fransa'yı 3-0 Yendi
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Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda rakibi Fransa'yı 3-0'lık skor ile geçerek grubunu lider tamamladı. Milliler, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda rakibi Fransa'yı 3-0'lık skor ile geçerek grubunu lider tamamladı. Milliler, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası kapsamında Yeni Mahalle Spor Salonu'nda Türkiye, dördüncü maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Rakibine ezici üstünlük kuran Ay-yıldızlılar, ilk seti 25-8, ikinci seti 25-7, üçüncü seti de 25-9 kazanarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Fransa karşısında zorlanmayan Türkiye yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
Grup maçlarını lider olarak bitirdiklerini belirten İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Fuat Dokgöz, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yeniledi. - KARABÜK