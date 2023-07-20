Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı Finale Yükseldi

Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası grup maçlarının tamamlanmasıyla yarı final mücadeleleri ile devam ediyor. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip ilk seti 25-17, ikinci seti 25-18, üçüncü seti de 26-24 üstün tamamlayarak sahadan 3-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi. Galibiyetin ardından milliler, finale çıkmanın sevincini erik dalı oynayarak kutladı.

Türkiye Kadın Milli Takımı da, Erkek Milli Takımı'nın ardından adını finale yazdırarak çifte sevinç yaşattı.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Fuat Dokgöz, güzel bir oyunla erkek milli takımın ardından kadın milli takımının da finale yükseldiğini söyledi. - KARABÜK