Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde Ukrayna'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu. Ukrayna ise işitme engellilerin Avrupa şampiyonluğu ile sevinç yaşadı.

Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde Ukrayna'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu. 2022 yılında başlayan savaş nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna, işitme engellilerin Avrupa şampiyonluğu ile büyük sevinç yaşadı.

Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası bugün oynanan final müsabakaları ile son buldu. Grup ve yarı final müsabakalarında bütün rakiplerini 3-0 yenmeyi başaran ay-yıldızlı ekip, finalde Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Ukrayna Kadın Milli Takımı, ilk seti 29-27, ikinci seti 25-21, üçüncü seti de 25-15 üstün tamamlamayı başararak Avrupa şampiyonu oldu.

"Farklı ülkelere gidip antrenman yaptık"

İşitme Engelliler Ukrayna Kadın Voleybol Milli Takım Başantrenörü Leonid Kasitskyi, maçın ardından gazetecilere, Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ederek şunları söyledi:

"Ukrayna içinde problemlerimiz var, gerçekten savaş var. Farklı ülkelere gidip antrenman yaptık. Kısa bir zaman içinde hazırlanmaya çalıştık. Brezilya'da olimpiyat ikincisi olduk. Sürekli antrenman yaptık. Avrupa şampiyonasına hazır bir şekilde geldik. Şampiyonada birinci olduğumuz için çok sevindik. Türkiye'de çok güçlü ama şans bizden yanaydı. Maçı 3-0 kazandık." - KARABÜK