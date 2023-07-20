Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkek Milli Takımı Fransa'yı Yendi

Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkek Milli Takımı, Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yarı finalinde rakibi Fransa'yı 3-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrılıp adını finale yazdırdı.

Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası grup maçlarının tamamlanmasıyla yarı final mücadeleleri ile devam ediyor. Yeni Mahalle Spor Salonunda oynanan müsabakada Türkiye Erkek Milli Takımı, Fransa ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip ilk seti 25-18, ikinci seti 25-21, üçüncü seti de 27-25 üstün tamamlayarak sahadan 3-0 galip ayrılırken adını finale yazdırdı.

Türkiye'nin finaldeki rakibi Ukrayna ile İtalya arasında oynanacak maç sonunda belli olacak.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı Başantrenör Osman Çarkçı, yarı final maçlarının riskli olduğunu belirterek buna rağmen 3 puanın sahibi olmayı başardıklarını söyledi.

Çarkçı, Cumartesi günü oynanacak final müsabakasına tüm Karabüklüleri davet ederek destek istedi. - KARABÜK