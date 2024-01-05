İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural: Sporcularımız 2023'te tarihi başarılar kazandı

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, sporcularının 2023'te tarihi başarılar kazandığını, artık Erzurum'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na odaklandıklarını belirtti.

Vural, AA Spor Sohbetleri'ne konuk olarak 2023 yılını ve 2024 yılı planlarını değerlendirdi.

Anadolu Ajansı ekibinin işitme engellilerin sesinin duyulması için büyük katkı sunduğunu belirten Vural, "2023 sportif manada oldukça iyi geçti, başarılarla dolu bir yıl oldu" dedi.

Vural, 2023'te Türkiye'nin ev sahipliğinde Karabük'te Voleybol Avrupa Şampiyonası'nı başarılı bir şekilde düzenlediklerini hatırlatarak, "Karabük açısından da uluslararası büyük bir spor faaliyeti anlamında güzel tecrübe oldu. Voleybol branşımız dünyada bir numara. Çünkü Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonuyuz. Hatta bir önceki olimpiyatta Brezilya'da hem kadın hem erkeklerde şampiyon olmuştuk. Ev sahipliğimizde yapılan şampiyonada da erkeklerde Avrupa şampiyonu, kadınlarda Avrupa ikincisi olduk. Çok güzel bir faaliyet oldu, salon tam doldu." diye konuştu.

Brezilya'da Badminton Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarı kazandıklarını aktaran Vural, "Hem badminton hem de işitme engelli spor tarihimizde ilk defa tek erkekler kategorisinde dünya ikinciliği elde ettik. Akabinde Polonya'da Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcularımız 4 madalya kazandı. Daha sonra Kırgızistan'da Dünya Güreş Şampiyonası'nda da sporcularımız tarihte ilk defa hem serbest hem grekoromende dünya şampiyonu oldu." dedi.

Malezya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'na kadın sporcuların damga vurduğunu anımsatan Vural, "Malezya'da önceki olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu erkek milli futbol takımımız, yol kazası diye değerlendiriyorum çünkü takımın kapasitesi o değildi, sadece bir maç kaybederek şampiyonluğa ulaşamadı. Ancak kadın futbol takımımız; İngiltere, ABD ve Kanada'yı yenerek dünya ikincisi olup, federasyon tarihimizde bir ilki başardı." şeklinde konuştu.

Gözler, Erzurum'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na çevrildi

Erzurum'da 2-12 Mart'ta ev sahipliği yapacakları İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na odaklandıklarını kaydeden Vural, şöyle devam etti:

"Kış Olimpiyatları, bir çok aday ülke arasında oylama yapılarak aldığımız bir faaliyet ve Erzurum'da gerçekleştireceğiz. Curling, kayak, futsal, buz hokeyi ve satranç branşlarında müsabakalar yapacağız. Erzurum'un 5 ilçesinde gerçekleştirilecek. Her şeyimiz hazır. 40 ülkeden sporcuların katılımını bekliyoruz. Maalesef Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı endişelerini belirten ülkeler oldu. ABD başta katılacaktı, bunu gerekçe göstererek sonradan katılmama kararı aldı. ABD'nin kuyruğuna takılan 1-2 ülke daha var. Onlara yaptıklarının siyasi bir politika olduğuna, işitme engelliler sporuyla bir alakasının bulunmadığına dair bir yazı yazdık. Bunun üzerine Dünya İşitme Engelliler Federasyonu toplantı yaptı ve gelmeyen ülkelere yüksek düzeyde para cezası verdi. Çünkü bizim ülkemiz sportif açıdan, benim gittiğim, gördüğüm 20 ülkenin hepsinden daha iyidir. Herhangi bir şeyle itham ederek yarışmaya gelmemek söz konusu olamaz. Öyle bir Türkiye yok artık."

"Avrupa'da ve dünyada çok üstün başarılar kazanıyoruz"

İşitme engelli sporcuların, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok kupa kazanarak yurda döndüklerinde kamuoyuna yeterince seslerini duyuramadıklarından dolayı kırgın olduklarını belirten Vural, şöyle devam etti:

"İşitme engelliler çok sorgulayıcıdır. Cumhurbaşkanı'mızın nasıl bütün engelli gruplarına samimi yaklaştığını biliyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının destekleri hakikaten çok başka noktada. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak da çok yakından ilgilenir. Artık engellilerin toplumun içine girmede, kendi ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir sorunu kalmamış durumda. İşitme engelli sporcularımızla Avrupa'da ve dünyada çok üstün başarılar kazanıyoruz. Federasyonda kupa müzemiz var."

İşitme engellilerin takım sporlarına ilgisinin yüksek olduğunu dile getiren Başkan Vural, "Voleybol, potansiyeli ve sportif başarısı yüksek bir branşımız. Futbolda da öyle yıl boyunca deplasmanlı bir şekilde devam eden 20 takımlı Süper Lig'imiz ve 24 takımlı 1. Lig'imiz var. Deprem nedeniyle geçen sene yapamamıştık. Hentbolda yine dünyada başarımız var. Basketbol kadınlarda iyi durumdayız. Basketbol erkeklerde gençlerimiz ile 4-5 senedir bir çalışma içindeyiz. Bunun yanında; karate, tekvando, judo ve güreşte de sporcularımız çok iyi." diye konuştu.

Paralimpik branşların normal federasyonlara bağlanması

Paralimpik branşlarda olduğu gibi işitme engellilerde de normal federasyonlara bazı branşların aktarıldığını ifade eden Vural, "Biz konuyla muhatap olduğumuzda Dünya İşitme Engelliler Federasyonuna (ICSD) yazıyla ilettik. ICSD de tam üyelik başvuruları kabul edilmiş ülke federasyonlarının sportif faaliyetlere katılacağının tüzüklerinde açıkça yazdığı, dolayısıyla bunun imkansız olduğu şeklinde cevap verdi. Bu gelen cevabı da Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza bildirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durum nedeniyle işitme engelli sporculardan bazılarının uluslararası organizasyonlara katılamadıklarını kaydeden Vural, "Geçen ay somut bir örnek yaşadık. Atıcılıkta önemli sporcumuz Habip Seyhan'ı, Dünya Şampiyonası'na akredite edemedik. Ne gerekiyorsa yaptık, ICSD Başkanı Dr. Adam Kosa ile görüşüp ricada da bulunduk. Ancak çocuğu Dünya Şampiyonası'na gönderemedik." ifadelerini kullandı.

Son Avrupa ve dünya şampiyonu voleybol takımlarının da Türkiye Voleybol Federasyonuna bağlandığını aktaran Başkan Vural, "Çok iyi olduğumuz tekvando, karate, judo da normal federasyonlara bağlandı. Devlet ne diyorsa ona göre hareket etmek zorundayız. Yeter ki uygulamanın doğru olduğunu görelim. Bir eksiklik var. Bu, bilgi eksikliği ya da başka bir şey. Ne olduğunu anlayamadığım bir şeyler var. Bağlanması durumunda işin çok daha iyi bir noktaya gideceğini dünyaya anlatabilsek... Özellikle işitme engellilerin paralimpik ile bir alakası yok. Tamamen bağımsızdır. Çünkü 24 tane branşın bağlı olduğu bir federasyonda bunu yapmak kolay değil." şeklinde görüş belirtti.