Türkiye, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curlingde mağlubiyetlerini sürdürdü
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye, curling branşındaki müsabakalarda aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya devam etti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.
Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde ise 4 müsabaka yapıldı.
Kadınlarda Hırvatistan ile oynadığı müsabakayı 13-3 ve Çin ile yaptığı karşılaşmayı 11-2 kaybeden Türkiye, organizasyondaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Erkeklerde ise Çin'e 10-5 yenilen Türkiye, 3. maçını da kaybetti.