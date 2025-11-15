Türkiye İşitme Engelliler Güreş Takımı, Tokyo'da Altın Madalya Hedefliyor

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Takımı, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan (Deaflympics) 12 sıklette 12 altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli takım, başkent Tokyo'da 15-26 Kasım'da organize edilecek oyunlar için 17 Kasım'da yola çıkacak.

Türkiye'yi oyunlarda serbest stil güreşte 57 kiloda Mehmet Akif Sönmez, 65 kiloda Sinan Sadak, 74 kiloda Eren Uzun, 86 kiloda Oğuz Dönder, 92 kiloda Ömer Saner ve 130 kiloda Seymen Berke Nergis, grekoromende ise 60 kiloda Şenol Aydın, 67 kiloda Kadir Kuş, 77 kiloda Mehmet Ali Yiğit, 87 kiloda Ahmet Talha Kacur, 97 kiloda Oğuzhan Cemil Şimşek ve 125 kiloda İlhan Çıtak temsil edecek.

İşitme Engelliler Federasyonu Genel Koordinatörü Salim Güzel, AA muhabirine, olimpiyatlar için yaklaşık 8 aydır kamp yaptıklarını söyledi.

Kampların son derece verimli geçtiğini aktaran Güzel, "Bizim için en büyük organizasyon. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz 12 sıklette 12 altın madalya. Madalyaları alarak ülkemize dönüp değerli büyüklerimize, milletimize armağan etmek istiyoruz. Son aşamadayız. Burada bütün antrenman metotlarını yüklemiş durumdayız." dedi.

Milli güreşçi Sinan Sadak ise Şırnak Cizreli olduğunu, spora cimnastikle başladığını anlattı.

Güreşe beden eğitimi öğretmeni sayesinde yöneldiğini dile getiren Sinan, "16 yıldır güreş yapıyorum. Olimpiyatlar için inanılmaz çalıştık. 8 aydır hiç durmadan muazzam bir çalışma süreci geçirdik. Herkesin olimpiyatta altın madalya hedefi var. Hem bireyselde hem de takım olarak olimpiyat şampiyonluğu hedefliyoruz." diye konuştu.

Ahmet Talha Kacur ise 14 yıldır milli takımda olduğuna dikkati çekerek "Güreşe babam vesilesiyle başladım. İşitme engelim sağ kulağımda yüzde 90, solda da yüzde 50'nin üzerinde. Olimpiyatlarda ikincilik ve üçüncülüğüm var. Sırada olimpiyat şampiyonluğu var. Gerçekten çok ağır süreçten geçtik, çok büyük fedakarlıklar verdik. Bunun karşılığını Tokyo'da altın madalya ile almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.