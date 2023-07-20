Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Bursa'da Başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde serbest ve grekoromen stilde müsabakalar yapıldı. Şampiyonada ayrıca İşitme Engelliler Dünya Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası ile İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular da belirlenecek.