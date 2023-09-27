Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı galibiyetlerle başladı

Malezya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Suudi Arabistan'ı 7-0, Gana'yı ise 11-0 mağlup etti. Kadın Milli Takımı ise İngiltere'yi 2-0 yendi ancak Polonya'ya 4-1 kaybetti. Milli takım bugün ABD ile karşılaşacak.