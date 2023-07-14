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Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Japonya'ya 5-0 mağlup oldu

Spor Haberleri

Brezilya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Japonya'ya 5-0 mağlup oldu. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli takımın, Brezilya'nın Para de Minas kentinde organize edilen şampiyonadaki takım müsabakasında Japonya'ya 5-0 yenildiği belirtildi. Furkan Büyükgöze, Muhammed Mahmut Sert, Telli Nur Ataş ve Hale Nur Küçüksevgili'den oluşan ay-yıldızlılar, yarın Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Brezilya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Japonya'ya 5-0 mağlup oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, Brezilya'nın Para de Minas kentinde organize edilen şampiyonadaki takım müsabakasında Japonya'ya 5-0 yenildiği belirtildi.

Furkan Büyükgöze, Muhammed Mahmut Sert, Telli Nur Ataş ve Hale Nur Küçüksevgili'den oluşan ay-yıldızlılar, yarın Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Japonya Spor Haberler

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