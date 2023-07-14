Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı, Japonya'ya 5-0 mağlup oldu

Brezilya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Japonya'ya 5-0 mağlup oldu. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli takımın, Brezilya'nın Para de Minas kentinde organize edilen şampiyonadaki takım müsabakasında Japonya'ya 5-0 yenildiği belirtildi. Furkan Büyükgöze, Muhammed Mahmut Sert, Telli Nur Ataş ve Hale Nur Küçüksevgili'den oluşan ay-yıldızlılar, yarın Brezilya ile karşı karşıya gelecek.