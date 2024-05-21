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Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu

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Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'ya 2-1 yenildi. Şampiyona Antalya'da devam ediyor.

10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Fransa'ya 2-1 yenildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, Antalya'nın Serik ilçesinde devam ediyor.

A grubunda ev sahibi Türkiye ile Fransa karşılaştı. Karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı. Türkiye'nin golünü 10. dakikada Mete Kılıç kaydetti.

A grubunun diğer maçında Polonya ile Belçika karşılaştı. Karşılaşmayı Polonya 8-2 kazandı.

Günün diğer maçlarında C grubundan Ukrayna ile İtalya karşı karşıya eldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

C grubunda ise Danimarka, Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.

Şampiyona yarın B grubunda İskoçya-Galler, İngiltere-Yunanistan, C grubunda Danimarka-Ukrayna, İtalya-Sırbistan maçları ile devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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