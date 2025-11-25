Haberler

Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Deaflympics'te Şampiyon Oldu

Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Deaflympics'te Şampiyon Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Japonya'da düzenlenen İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda finalde ev sahibi Japonya'yı 2-1 yenerek şampiyonluğu kazandı.

TÜRKİYE İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Japonya'da düzenlenen İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics), finalde ev sahibi ülkeyi yenerek şampiyon oldu.

Başkent Tokyo'da yapılan olimpiyatların son gününde Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, final maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. J Village Stadyum'unda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Ay-Yıldızlılar, Mert Ali ve Ahmet Ergin'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve olimpiyat şampiyonu oldu.

Deaflympics'te futbolda en son 2017'de şampiyon olan Türkiye, daha sonra Brezilya'da düzenlenen olimpiyatları bronz madalya ile tamamlamıştı. Sporcuların çok çalışarak altın madalyayı hak ettiğini ifade eden Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, şunları söyledi:

"Bütün sporcularımızı yürekten kutluyorum. Çok karakterli ve disiplinli bir ekip. Bu çalışkanlıklarını şampiyonlukla taçlandırmalarını çok istiyorduk. Hepsinin emeklerine sağlık, olağanüstü performanslar gösterdiler, Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdılar. Ay-Yıldız için mücadele ettiler, sadece bir maç kazanmadılar, ülkemizin bayrağını dünyanın en üst kürsüsüne taşıdılar. Sahaya yüreğini koyan futbolcularımıza, büyük emek veren teknik ekibimize ve katkı sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.