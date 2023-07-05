Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Ankara'da Başlıyor
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Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 9-20 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Dünyadan ve Türkiye'den usta satranç sporcuları, şampiyonluk için mücadele edecek.
Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 9-20 Temmuz tarihlerinde CP Ankara Otel'de düzenlenecek.
Dünyadan ve Türkiye'den usta satranç sporcular Süper Lig şampiyonluğu için hamle yapacak.
Organizasyonda birbirinden güçlü 12 takım, 11 tur boyunca birincilik mücadelesi verecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor