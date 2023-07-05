Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Ankara'da Başlıyor

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 9-20 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Dünyadan ve Türkiye'den usta satranç sporcuları, şampiyonluk için mücadele edecek.