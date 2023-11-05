- Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu sona erdi

Erkeklerde zafer Kenyalı Panuel Mkungo

Kadınlarda kazanan Kenyalı Beatrice Cheptoo

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde 2: 10.35 derecesiyle Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazanırken, kadınlarda ise Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2.27.09'luk derecesiyle birinci oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İş Bankası İstanbul Maratonu'nda heyecan 45. kez yaşandı. Kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çeken İstanbul Maratonu'nda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.

Erkeklerde zafer Kenyalı Panuel Mkungo'dan

45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2: 10: 35 derecesiyle Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı. 2: 12: 41 derecesiyle Kenyalı Benard Cheruiyot Sang ikinci, 2: 12: 44 derecesiyle Kenyalı James Kiplagat üçüncü oldu.

Kadınlarda Kenyalı Beatrice Cheptoo kazandı

Kadınlar kategorisinde Kenyalı Etiyopyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2.27.09'luk derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2: 27: 24 derecesiyle Kenyalı Veronicah Njeri Maina, üçüncü sırayı ise 2: 32: 15 derecesiyle Kenyalı Valentina Mateiko elde etti.

15K erkeklerde Üzeyir Söylemez ikinci oldu

15K erkekler kategorinde Türk sporcu Üzeyir Söylemez, 48.07'lik derecesiyle 2. sırada yer aldı. Birinci 46: 58'lik derecesiyle Macaristanlı Adam Lomb olurken, Rus atlet Dimitri Ziuzin da 49: 04 derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.