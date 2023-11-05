Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin Dolar para ödülü verildi.

- Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar ödüllerini aldı

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategorisinde gösterilen İstanbul Maratonu'nda heyecan 45. kez yaşandı. Koşuların ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin Dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlara 15'er bin Dolar, üçüncüler de 10'ar bin Dolar ödül aldı.