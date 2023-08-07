İrlanda'nın Cork şehrinde düzenlenen Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İrlanda'yı yenerek tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda Türkiye, ev sahibi İrlanda ile karşılaştı. Milliler, rakibini 17-14 mağlup ederek 4. resmi maçında ilk galibiyetini alarak tarihe geçti. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nihat Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İrlanda'nın Cork kentinde düzenlenen Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Grubu maçında İrlanda'yı 17-14 yenerek tarihimizde oynadığımız dördüncü resmi maçta ilk galibiyeti alarak tarih yazan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL