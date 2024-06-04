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Türkiye, İrlanda'yı 5-0 yenerek grup lideri oldu

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Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İrlanda'yı 5-0 yenerek grup lideri oldu. Ömer Güleryüz'ün 4 gol attığı maçta milli takım, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İrlanda'yı 5-0 yendi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada İrlanda ile karşılaştı.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan milliler, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Ömer Güleryüz, attığı 4 golle yıldızlaştı. Milli takımın diğer golünü ise Rahmi Özcan kaydetti.

Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ay-yıldızlılar, grupta 3'te 3 yaptı ve 9 puanla zirvede yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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