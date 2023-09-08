2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçında Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 3-2 yenildi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ümit Milli Futbol Takımı, maçın son dakikalarında gol yiyerek mağlup oldu.

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçında Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 3-2 yenildi.

Cork şehrindeki Turner's Cross Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Ümit Milli Futbol Takımı, 22. dakikada Kenan Yıldız'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 57. dakikada ev sahibi ekip maça Andrew Moran'ın golüyle dengeyi getirdi. Ay-yıldızlı ekip Cihan Çanak'ın golüyle 77. dakikada tekrar öne geçmesine rağmen 88. dakikada Zak Thomas Gilsenan'ın penaltı golüne engel olamadı: 2-2.

İrlanda Cumhuriyeti, 90+7. dakikada Aidomo Emakhu'nun golüyle 3-2 öne geçti ve maçı da bu skorla galip tamamladı.

Öte yandan İrlanda Cumhuriyeti'nde Sean Patrick Roughan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Ümit Milli Futbol Takımı gruptaki ikinci maçını 12 Eylül'de İtalya'yla Kocaeli'nde oynayacak.