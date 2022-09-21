Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

Üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

Milli takım son 7 maçı kazandı

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Maçlar

Türkiye ile Lüksemburg arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: