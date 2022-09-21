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Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda

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Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

Üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

Milli takım son 7 maçı kazandı

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Maçlar

Türkiye ile Lüksemburg arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
22.10.1972AlzetteDünya Kupası Elemeleri0-2
10.12.1972İstanbulDünya Kupası Elemeleri3-0
11.03.1984AlzetteÖzel3-1
22.12.1984İstanbulÖzel1-0
25.03.1992LüksemburgÖzel3-2
16.08.2006LüksemburgÖzel1-0
31.03.2015LüksemburgÖzel2-1
11.06.2022LüksemburgUEFA Uluslar Ligi2-0
Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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