Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032'ye ev sahipliği

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye ile İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortaklaşa ev sahipliği kararının Türk futbolu adına tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye ile İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ( Euro 2032 ) ortaklaşa ev sahipliği kararının Türk futbolu adına tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Yardımcı, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği toplantının ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

EURO 2032 ev sahipliğinin Türkiye ile İtalya'ya verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Servet Yardımcı, "Sporun büyük destekçisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği, bu konudaki katkısı ve kararı çok önemli oldu. Kendisine şükranlarımı gönderiyorum. Tarihi bir gün oldu. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun düzenleneceği kentlerin 3 sene içinde belirleneceğini aktaran Servet Yardımcı, "İki ülkeden 5'er stat sunulacak. Açılış ve final maçlarının nerede oynanacağına henüz karar verilmedi. Organizasyon komitesinde karara bağlanacak. Her şey yolunda. Ülkemizin altyapısıyla, statlarıyla ve organizasyon düzenleme becerisiyle çok güzel bir ev sahipliği yapacağına inanıyorum." diye konuştu.