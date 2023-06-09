Türkiye ile Fransa arasında deprem farkındalığı için gösteri maçı

Türkiye'de meydana gelen depremlere dikkat çekmek için Türkiye ile Fransa arasında gösteri maçı düzenlendi. Müsabakada Türkiye formasını TFF İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır gibi isimler giydi. Fransa'da ise Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Barcelona ve PSG'nin efsane oyuncuları Robert Pires, Christian Karembeu, Abou Diaby, Philippe Christanval, Sidney Govou gibi eski yıldızlar oynadı. Bahçelievler Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen gösteri maçı, 30'ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Müsabaka, 3-1 Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlandı.