Türkiye ile Bulgaristan A Milli Takımları 100 Yılda 25. Kez Karşılaşacak

Güncelleme:
Türkiye ve Bulgaristan A milli futbol takımları, Bursa'da yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçıyla 100 yıl içinde 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 24 maçta Türkiye 8 galibiyet elde etti.

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, Bursa'da yarın oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçıyla 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı.

A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.

Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 42 golüne, Bulgaristan 44 golle yanıt verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

Türkiye, Bulgaristan ile bugüne kadar Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşma ve Sofya'da geçen ay oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesi dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.

İlk maçı Türkiye kazındı

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'ndaki ilk randevuda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi.

Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974'te 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor.

Türk Milli Takımı, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini ise Sofya'da 11 Ekim 2025'te oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında 6-1'lik skorla kazandı.

Maçlar

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
10.04.1925İstanbulÖzel2 - 1
17.07.1927SofyaÖzel3 - 3
14.10.1927İstanbulÖzel3 - 1
27.09.1931SofyaBalkan Kupası1 - 5
04.11.1932İstanbulÖzel2 - 3
07.12.1958AnkaraÖzel0 - 0
27.11.1960SofyaÖzel1 - 2
20.12.1964İstanbulÖzel0 - 0
09.05.1965SofyaÖzel1 - 4
09.10.1968İstanbulÖzel0 - 2
12.04.1972SofyaÖzel2 - 4
18.04.1973İzmirBalkan Kupası5 - 2
08.05.1974SofyaBalkan Kupası1 - 5
22.09.1976SofyaÖzel2 - 2
16.02.1977İstanbulBalkan Kupası2 - 0
21.09.1977SofyaBalkan Kupası1 - 3
22.12.1982İstanbulÖzel0 - 1
16.10.1984İstanbulÖzel0 - 0
22.08.1991Stara ZagoraÖzel0 - 0
26.08.1992TrabzonÖzel3 - 2
17.08.2005SofyaÖzel1 - 3
29.05.2012SalzburgÖzel2 - 0
08.06.2015İstanbulÖzel4 - 0
11.10.2025SofyaDünya Kupası Eleme Grubu6 - 1
Not: Maç sonuçlarda ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
