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Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Spor Haberleri

Türkiye, Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları birlikte kamp yapıyor

Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları ile Kastamonu'da kamp yapıyor.

Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Hollanda ve İrlanda kadın boks milli takımları ile Kastamonu'da kamp yapıyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli boksörlerin kampına Hollanda ve İrlanda'dan gelen sporcular da katıldı. Azerbaycan Boks Milli Takımı da kısa bir süre sonra kampa dahil olacak.

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık, AA muhabirine, Türk boksörlerle kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kampın verimli olacağına inandığını dile getiren Yanık, "Ben kısa bir kamp tercih ettim. Diğer antrenmanlarımı Hollanda'da yapacağım. Burada biraz ön bilgi aldım. Rakiplerim burada. İnşallah derece almayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Yanık, İrlanda'nın kampa devam edeceğini ancak kendi kamplarının 2 Ekim'de sonlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor

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