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Türkiye, Hollanda maçına kilitlendi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçını binlerce kişi stadyumda ve meydanlarda izledi.

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçına kilitlendi. İstanbul'da binlerce kişi stadyumda ve meydanlarda maçı izlemek için bir araya geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçını izlemek için binlerce kişi, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda ve İstanbul'daki farklı meydanlarda bir araya geldi. Binlerce kişi milli maç heyecanına dev ekranlarda ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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