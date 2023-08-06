Türkiye, Hırvatistan'ı yenerek 16 turuna yükseldi
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Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turuna yükseldi. Türkiye, ev sahibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek şampiyonada 5'te 5 yaptı. Son 16 turundaki rakibi Güney Kore olacak.
Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turuna yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, ev sahibi Hırvatistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonada 5'te 5 yaptı.
B Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi D Grubu'nda 4. sırada yer alan Güney Kore oldu.
Türkiye ile Güney Kore arasındaki karşılaşma yarın oynanacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor