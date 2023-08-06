Türkiye, Hırvatistan'ı yenerek 16 turuna yükseldi

Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turuna yükseldi. Türkiye, ev sahibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek şampiyonada 5'te 5 yaptı. Son 16 turundaki rakibi Güney Kore olacak.