Türkiye, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti

İSTANBUL,

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 7'nci hafta 8 maçla başladı.

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Marcis Oss'un kırmızı kart görmesiyle 52. dakikada 10 kişi kalan Letonya'ya galibiyeti getiren golleri Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis attı.

Sonuçlar şöyle:

D GRUBU:

Letonya-Ermenistan: 2-0

Hırvatistan- Türkiye : 0-1

A GRUBU:

İspanya-İskoçya: 2-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç: 0-4

E GRUBU:

Arnavutluk-Çekya: 3-0

Faroe Adaları-Polonya: 0-2

I GRUBU:

Andorra-Kosova: 0-3

Belarus-Romanya: 0-0