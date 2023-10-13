Türkiye, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yenerek galibiyetle başladı.
İSTANBUL,
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 7'nci hafta 8 maçla başladı.
A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Marcis Oss'un kırmızı kart görmesiyle 52. dakikada 10 kişi kalan Letonya'ya galibiyeti getiren golleri Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis attı.
Sonuçlar şöyle:
D GRUBU:
Letonya-Ermenistan: 2-0
Hırvatistan- Türkiye : 0-1
A GRUBU:
İspanya-İskoçya: 2-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç: 0-4
E GRUBU:
Arnavutluk-Çekya: 3-0
Faroe Adaları-Polonya: 0-2
I GRUBU:
Andorra-Kosova: 0-3
Belarus-Romanya: 0-0