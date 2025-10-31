Haberler

Türkiye Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İtalya'ya Yenildi

Güncelleme:
Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye, İtalya'ya 34-27 mağlup oldu. Maçta ilk yarıyı 16-13 geride kapatan Türkiye, gruptaki ikinci maçında Kosova ile karşılaşacak.

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri A Grubu ilk maçında Türkiye, İtalya'ya 34-27 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda bugün başlayan şampiyonada A Grubu'nda, ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Günün açılış karşılaşmasında Romanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Romanya 48-26 kazandı.

Günün ikinci maçında Türkiye, İtalya ile karşılaştı. İlk yarısı 16-13 İtalya lehine tamamlanan maçtan İtalya, 34-27 galip ayrıldı.

Romanya, ilk gün maçları sonucunda grupta birinci İtalya ikinci, Türkiye 3'üncü, Kosova 4. sırada yer aldı.

Organizasyonda yarın saat 16.00'da İtalya-Romanya, saat 18.15'te Türkiye-Kosova, maçları oynanacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
