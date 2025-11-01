Türkiye, Hentbol Şampiyonası Elemelerinde Kosova'yı Mağlup Etti
Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri A Grubu ikinci maçında Türkiye, Kosova'yı 42-28 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda devam eden organizasyonda A Grubu'nun ikinci gün karşılaşmaları sona erdi.
Günün açılış karşılaşmasında İtalya, Romanya'yı 27-23 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.
Türkiye, günün ikinci maçında, Kosova'yı 42-28 mağlup ederek ilk galibiyeti elde etti.
Şampiyonada yarın saat 16.00'da Kosova-İtalya, saat 18.15'te ise Romanya-Türkiye karşılaşmaları oynanacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor