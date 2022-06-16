Türkiye Hentbol Federasyonundan 'hentbol meraklısı' okula malzeme desteği

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Ankara Mamak Batuhan Ortaokulu'na hentbol malzemesi desteğinde bulundu.

THF Genel Koordinötürü Zeki Pehlivan yaptığı açıklamada, okullara verdikleri destekle öğrencilere hentbol branşını sevdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Okulun malzeme için kendileri ile irtibata geçtiğini anlatan Pehlivan, "Okulumuzda hentbola meraklı öğrenci kardeşlerimizin olduğunu öğrendik. Okulda daha önce bir kız hentbol takımı varmış. Ciddi de başarılar elde etmişler. Ancak öğrencilerin mezun olması nedeniyle takım dağılmış. Malzeme eksikliğinden dolayı da yeni takım kurulamamış. Ama inşallah öğretmenlerimizin gayreti ve vereceğimiz destekle takımı tekrar kurdurup yeni ve daha büyük başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Batuhan Ortaokulu Müdürü İlker Şenol ise katkılarından dolayı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'a teşekkür etti.

Şenol, okullarında sportif ve sanatsal alanda başarılı çok sayıda öğrenci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak imkanları kısıtlı olan bir okuluz. Öğrencilerimizin önemli bir çoğunluğu ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden geliyor. Ona rağmen ciddi başarılar elde ediyoruz. Sadece sporda değil, sanatsal alanda çok yetenekli çocuklarımız var. Mamak ilçesinde mehter takımı çıkaran tek okuluz mesela. Hentbol branşında potansiyeli yüksek bir okuluz. Malzeme ihtiyacımız vardı. Sağ olsunlar, federasyonla kurduğumuz irtibat sonuç getirdi. Mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah okulumuzdan ülkemizi temsil edecek sporcular çıkacak."