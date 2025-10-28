Haberler

Türkiye Hentbol Federasyonu, Gelecek Yıldızlarını İspanyol Modeliyle Keşfediyor

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Kadın Hentbol Takımı antrenörleri ile birlikte İspanyol hentbol sistemini benimseyerek geleceğin milli takımını oluşturmak için genç yetenekleri keşfetmek amacıyla geniş çaplı tarama programları düzenliyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Genel Koordinatörü Serdar Eler, geleceğin milli takımını oluşturmak için İspanyol sistemiyle oyuncu havuzu oluşturduklarını yaptıklarını söyledi.

THF Genel Koordinatörü Eler, A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes ve Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Jordi Jader Sagales ile beraber yürüttükleri, geleceğin milli sporcularını keşfetmeyi hedefleyen "Alt Yapı Tarama ve Teknik Eğitim Programı" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eler, federasyonun başkanlık seçimlerinden sonra dünyada hentbolde ekol haline gelen İspanya modelini Türkiye'ye uyarlamaya başladıklarını belirterek, "İspanyol antrenörlerimiz geldi. Akdeniz ülkesi olarak bize çok yakın oldukları için onların sistemini benimsedik. Sayın Montes ve Sagales ile birlikte altyapı tarama faaliyeti ve altyapıda çocukları yetiştiren antrenörlerin eğitimi anlamında İspanyol sistemiyle modern hentbola yönelik projeyi hayata geçirdik." diyen konuştu.

Üç ayda 36 bin kilometrelik yol katettiklerini anlatan Eler, "Rize, Trabzon, Giresun, Diyarbakır, Bingöl, Batman, İzmir, Manisa, Aydın, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de taramalar yaptık. 2010 ve 2011 doğumlu çocuklardan oluşan bir 16 yaş altı milli takım havuzu kuruyoruz." dedi.

"1000'e yakın sporcumuzla antrenman yaptık"

Yetenekli çocuklarla derslerine de engel olmayacak şekilde hafta sonu antrenman ve maç yaptıklarını anatan Eler, şunları kaydetti:

"Yabancı ve yerli antrenörlerimizle en yetenekli sporcuları seçip Ankara'daki kamplara davet ediyoruz. Şu ana kadar kız-erkek yaklaşık 1000 sporcu ile çalıştık. Hedefimiz milli takımlar altyapısına yeni oyuncular kazandırmak.

Yabancı antrenörler ve yerli antrenörler ile birlikte çocukların en iyilerini seçerek Ankara genel merkezdeki kamplara çağırıyoruz. En yeteneklileri bulmaya çalışıyoruz. Her gittiğimiz ilde yakın illerden de gelenlerle 40'ar çocuğu inceliyoruz. En yeteneklileri bulmaya çalışıyoruz."

Montes: "Çok yetenekli sporcular var"

A Milli Kadın Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, projenin yalnızca 2010-2011 doğumlularla sınırlı olmadığını belirterek, 2007-2009 doğumlularla da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'deki spor tesislerin kalitesine dikkati çeken Montes, "Türkiye çok büyük bir ülke, çok güzel salonlar var. Nüfusu da kalabalık dolayısıyla bizim her hangi bir yeteneği kaçırma durumumuz yok. 2012-2013 doğumlu çocuklarda da tarama yapacağız." diye konuştu.

Altyapı Koordinatörü Sagales de "Kısa vadeli değil en az 3-4 senelik bir sistemin içerisindeyiz. Her sene bu sistem kendini yenileyecek. Türk hentbolu için yeni bir jenerasyon bulma noktasıyla çıktık. Haziran ayından beri taramalar için Sayın Eler ile beraber yaklaşık 36 bin kilometre yol yaptık. Amacımız hentbol milli takımlarına temel oluşturabilecek gençlerin hentbol havuzuna dahil edilmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
