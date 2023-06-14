Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'ın babası vefat etti
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Lig Organizasyon Kurulu Üyesi Metin Kılıç'ın babası Hüseyin Kılıç, yaşama veda etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ve THF Lig Organizasyon Kurulu Üyesi Metin Kılıç'ın babası Hüseyin Kılıç, yaşama veda etti.
THF'den yapılan açıklamada, Hüseyin Kılıç'ın cenazesinin yarın Trabzon'un Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi Cumapazarı Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
Kaynak: AA / Spor