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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: 'Alabilirdik'

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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Sporcularımız sonuna kadar mücadele etti, alabilirdik. İkinci yarı 3 tane 7 metre vardı kaçan. Eğer bunlar gol olsa maçı 1 farkla alan biz olacaktık." dedi.

Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Karadağ'a 30-28 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok iyi bir atmosferde, çok iyi bir ekibe karşı zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.

Rize'nin milli takımına çok iyi sahip çıktığını belirten Kılıç, "Oyunun içerisinde koptuğumuz anlar oldu. Bu anlarda taraftarımız devreye girdi. Rize seyircisine teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar takımı desteklediler. Takımın oyunun içerisinde kalmasını sağladılar. Takımın son topa kadar mücadele etmesine yardımcı oldular." diye konuştu.

Kılıç, rakibin çok saygı duyulacak bir ekip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi, son olarak Avrupa üçüncüsü, dünya yedincisi olmuş, bizim ilk kez gitmeye çalıştığımız bir yarışmada defalarca mücadele etmiş bir ekibe karşı oynadık. Sporcularımız sonuna kadar mücadele etti, alabilirdik. İkinci yarı 3 tane 7 metre vardı kaçan. Eğer bunlar gol olsa maçı 1 farkla alan biz olacaktık. Sporun içerisinde bunlar var. Devam edeceğiz. Kaybedişlerin kazanılan zaferlerle arasında çok ince duvarlar vardır. Bu kaybediş büyük kazanışların başlangıcı olur inşallah."

Kılıç, gruptaki son maçlarında Sırbistan karşısında grup ikinciliği için sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

Uğur Kılıç Karadağ Spor Güncel Haberler

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