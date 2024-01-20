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Türkiye Hentbol Federasyonu 2022-2023 Faaliyet Raporu Yayınlandı

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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbolun gelişimi ve yaygınlaşması için birçok proje ve etkinliğe imza attıklarını belirtti. Federasyonun 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 tarihlerindeki çalışmalarını içeren faaliyet raporu yayınlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbolun gelişimi ve yaygınlaşması için birçok proje ve etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 tarihlerindeki çalışmalarını içeren faaliyet raporu yayınlandı.

Raporun önsöz yazısında Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, şunları kaydetti:

"Birlikte başaracağız' diyerek çıktığımız yolda, 2022-2023 faaliyet sezonumuzu geride bırakırken, geçtiğimiz yıl bizi ve ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketini unutmamız mümkün değil. Türk hentbolunun değerli isimleri Cemal Kütahya ve Metin Muhacir ile birlikte kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. 2022-2023 sezonunu içeren bu dönemde depremin olumsuz etkilerine rağmen, hentbol adına oldukça verimli ve yoğun bir dönem geçirdik. Hentbol ailesi olarak, hentbolun gelişimi ve yaygınlaşması için birçok proje ve etkinliğe imza attık."

Kadınların hentbolda daha fazla yer almasının en önemli temel hedeflerinden olduğunu belirten Kılıç, "Bu konuda projelerimizi uygulamaya koyduk ve bu alanda antrenör, hakem, yönetici ve sporcu eğitimine ayrı bir önem verdik. Yine kadın hentbolunda hayata geçirdiğimiz altyapı projemizin olumlu sonuçlarını yaşamak bizleri mutlu etti. Ankara'da düzenlenen U17 Kızlar B Klasman Avrupa Şampiyonası'nda gelen ikincilik bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

"Hiç durmadan tek yürek halinde hareket ediyoruz"

Çocuklara hentbolu benimsetmek adına Hentbol Akademisi'ni güçlendirdiklerini aktaran Kılıç, "Kral Şakir Hentbol Akademisi projesi ve yine Kral Şakir çizgi filmleri ile bu yolda önemli adımlar atıyoruz. Hep gelişimin, ilerlemenin esas olduğu bir yönetim anlayışı ile yine tüm sporcu, antrenör, hakem ve gözlemcilerimizin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalara hız kattık. Yeni sponsorluk anlaşmaları ve güçlü iletişim çalışmaları ile hentbolun gücüne güç katıyor, hiç durmadan tek yürek halinde hareket ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Hentbolun gelişimi için uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini de ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), diğer ülke federasyonları ile birçok projeyi hayata geçirip, uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Kadınlar Avrupa 2026 ve Avrupa 2030 ile Erkekler Avrupa 2032 için adaylık başvurularımızı tamamladık. Hentbolu ülkemizde layık olduğu üst seviyelere getirme ortak amacı ve sinerjisiyle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, tüm çalışanlarımıza, sponsorlarımıza, medya kuruluşlarına ve yüreği hentbol ile atan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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