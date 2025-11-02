Türkiye, Hentbol Elemelerinde Romanya'yı Yenerek Avrupa Şampiyonası'na Katıldı
Türkiye, Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı 30-29 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Romanya'yı 30-29 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı Romanya'nın 18-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda skoru tersine çeviren milliler, sahadan 30-29 galip ayrıldı.
A Grubu'nu ikinci tamamlayan ay-yıldızlılar, 20 yıl sonra ilk kez Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Öte yandan gruptaki diğer maçta Kosova'yı 44-16 yenen İtalya, gruptan lider olarak çıktı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor