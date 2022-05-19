Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 19 Mayıs'ı Nevşehir'deki etkinliklerle kutlayacak - Haberler

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Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 19 Mayıs'ı Nevşehir'deki etkinliklerle kutlayacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 19 Mayıs'ı Nevşehir'deki etkinliklerle kutlayacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Nevşehir'de hava sporları etkinlikleri gerçekleştirecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Nevşehir'de hava sporları etkinlikleri gerçekleştirecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bayram kutlamalarında 21 Mayıs Cumartesi günü Avanos ilçesinde sabah saat 4.45-5.45'te balon uçuşu, saat 10.00-10.30'da model uçak gösterisi, saat 10.30-10.50 arasında ise drone gösterisi yapılacak.

Etkinliğe hava sporları sporcularıyla çok sayıda genç davet edildi.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Nevşehir, Türkiye, Mayıs, Spor, Haberler

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