Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta başladı
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Mehmet Emin Alpak Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas'ta başladı.
Mehmet Emin Alpak Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas'ta başladı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 faaliyet programında yer alan Mehmet Emin Alpak Türkiye Büyükler Halter Şampiyonası Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenleniyor. Şampiyonada 275 kadın, 322 erkek toplam 597 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Organizasyon, 7 Mayıs Pazar günü madalya töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor