Türkiye Halter Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 5 Altın Madalya Kazandı

İspanya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde milli sporcular, 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Madrid'deki şampiyonada erkekler 79 kiloda Yiğithan Eroğlu, koparmada 128, silkmede 149 ve toplamda 277 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Kızlar 58 kiloda Tuğba Kıvrıkoğlu, koparmada 71 kiloyla gümüş, silkmede 95 ve toplamda 166 kiloluk kaldırışlarıyla 2 altın madalya aldı.

Organizasyon 30 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.