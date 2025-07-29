Türkiye Halter Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 5 Altın Madalya Kazandı
İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde Türkiye, 5 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.
İspanya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde milli sporcular, 5 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Madrid'deki şampiyonada erkekler 79 kiloda Yiğithan Eroğlu, koparmada 128, silkmede 149 ve toplamda 277 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.
Kızlar 58 kiloda Tuğba Kıvrıkoğlu, koparmada 71 kiloyla gümüş, silkmede 95 ve toplamda 166 kiloluk kaldırışlarıyla 2 altın madalya aldı.
Organizasyon 30 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor