Türkiye Halter Federasyonunun 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı
Türkiye Halter Federasyonu, 2024 faaliyet takvimini açıkladı. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek önemli şampiyonlar belirlendi.
Türkiye Halter Federasyonunun 2024 faaliyet takvimi açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda haltercilerin katılacağı önemli yurt içi organizasyonlar, şöyle:
Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası: 30 Ocak-4 Şubat (Ankara)
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası: 3-7 Temmuz (Isparta)
Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası: 7-11 Ağustos (Karaman)
Büyükler Kulüpler Türkiye Şampiyonası: 3-8 Eylül (Konya)
THF Grand Prix Türkiye Şampiyonası: 15-17 Kasım (Mardin)
Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Türkiye Şampiyonası: Tarihi sonra açıklanacak (Kahramankazan)
III. Naim Süleymanoğlu Uluslararası Şampiyonası: Yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak
Milli haltercilerin 2024'te yurt dışında katılacağı önemli şampiyonalar da şöyle:
Büyükler Avrupa Şampiyonası: 12-20 Şubat (Bulgaristan-Sofya)
Büyükler Dünya Kupası: 31 Mart-11 Nisan (Tayland-Phuket)
Yıldızlar Dünya Şampiyonası: 22-26 Mayıs (Peru-Lima)
Yıldızlar Avrupa Şampiyonası: 15-22 Haziran (Yunanistan)
2024 Paris Olimpiyat Oyunları: 26 Temmuz-11 Ağustos (Fransa Paris)
Gençler Dünya Şampiyonası: 19-27 Eylül (İspanya-Leon)
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: 26 Ekim-3 Kasım (Polonya-Raszyn)
Büyükler Dünya Şampiyonası: 1 Kasım-31 Aralık (Bahreyn-Manama)