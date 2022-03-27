YILDIRIM, BURSA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu, Bursa'da toplandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısının ardından Yıldırım ilçesini ziyaret eden yönetim kurulu üyeleri, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde antrenman yapan sporcularını ziyaret etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporun gelişmesinde spor komplekslerin çok önemli olduğunu belirterek, "Efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu adıyla kurulan Spor Kompleksi'nde yeni Naimler yetişmesi için sürekli olarak sporcularımızı destekleyeceğiz. Halter sporuna sahip çıkan böyle güzel bir kompleksi Yıldırım'a kazandıran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a,Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Muammer Özbey ve yönetimine şahsım ve halter ailemiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.