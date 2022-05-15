Türkiye, Gymnasiade 2022'de 164 sporcuyla başarı arayacak - Haberler

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Türkiye, Gymnasiade 2022'de 164 sporcuyla başarı arayacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye, Gymnasiade 2022'de 164 sporcuyla başarı arayacak

Türkiye, Uluslarası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilecek okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'de 13 branşta 164 sporcu ile mücadele edecek.

Türkiye, Uluslarası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilecek okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'de 13 branşta 164 sporcu ile mücadele edecek.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk kafilesi, ISF tarafından bu yıl Normandiya kentinde düzenlenen ve 22 Mayıs'ta sona erecek organizasyon için Fransa'ya gitti.

Okul sporlarında 6-18 yaşındaki okul öğrencileri için en büyük uluslararası çoklu spor etkinliği özelliği taşıyan organizasyonda, 20 branşta 64 ülkeden 3 bin 400'ü aşkın sporcu yarışacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Normandiya, Türkiye, Fransa, Türk, Spor, Haberler

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